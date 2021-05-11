Появилось видео с последствиями смертельного ДТП в районе Трех Ручьев

Как сообщают очевидцы, мужчина уснул за рулем.

11 мая в районе поселка Три ручья в Мурманской области произошло серьезное ДТП, в котором водитель Kia сбил насмерть дорожного рабочего, а второй пешеход выжил, но попал в больницу.

Последствия аварии попали на видео. Известно, что водитель иномарки вылетел на встречную полосу и съехал с дороги. Как сообщают очевидцы, мужчина уснул за рулем.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Напомним: ехавшая по Карелии в сторону Мурманска водитель насмерть сбила человека. Мужчина шел по обочине навстречу машине.

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