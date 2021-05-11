В Мурманской области воздух может прогреться до +20

В Мурманске ожидается кратковременное потепление. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Погода на длинных майских праздниках была переменчива: были и снег, и сильный ветер и долгожданное тепло.

Рабочая неделя началась с солнца, но вот к вечеру 11 мая небо нахмурилось и пошел дождь. Ждать ли нам хоть немного милости от небесной канцелярии?

- Антициклон, принесший волну тепла на европейскую территорию России, похоже, донесет его крупицы и до Заполярья. Правда, оно будет кратковременным. Сквозь чащу частных циклонов, высотное тепло проберется к нам только в четверг, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Воздух в Мурманской области может прогреться до +15, а на юге области и до +20, при этом не исключены ливневые дожди.

- В пятницу ситуация интереснее, лето по всей видимости останется в южной половине области, а северную половину, в том числе Мурманск, захватят арктические массвы. Поэтому не исключен вариант, что в городе будет градусов 7 тепла, а в Кандалакше продолжит печь околодвадцатник. Но в выходные похолодает и там. Правда, в Мурманске похолодание все равно будет существеннее, с сильными северными и восточными ветрами днем будет градусов 5...7, а ночью от 0 до +3, - уточняет "Погода в Мурманске".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под «Парусами мечты»: в Мурманске исполнили «Случайный вальс» ко Дню Победы. Мероприятие прошло по инициативе Мурманского морского торгового порта [фото, видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru