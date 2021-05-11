В Апатитах пенсионер попал в больницу после принятия горячей ванны

Площадь ожога составила 18% поверхности кожного покрова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
66-летний житель Апатитов принял настолько горячую ванну, что оказался в травматологическом отделении Апатитско-Кировской городской больницы.
Известно, что мужчина был пьян, когда решил искупаться. В воде он расслабился и уснул, а кран не закрутил. В итоге почти сварившийся в кипятке северянин получил ожоги тела II и III степени.
- Площадь ожога составила 18% поверхности кожного покрова апатитчанина. По данному факту проводится проверка, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Что ж, в следующий раз мужчина сто раз подумает, прежде чем принимать ванну подшофе.
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