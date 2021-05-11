В Апатитах пенсионер попал в больницу после принятия горячей ванны

Площадь ожога составила 18% поверхности кожного покрова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

66-летний житель Апатитов принял настолько горячую ванну, что оказался в травматологическом отделении Апатитско-Кировской городской больницы.

Известно, что мужчина был пьян, когда решил искупаться. В воде он расслабился и уснул, а кран не закрутил. В итоге почти сварившийся в кипятке северянин получил ожоги тела II и III степени.

- Площадь ожога составила 18% поверхности кожного покрова апатитчанина. По данному факту проводится проверка, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Что ж, в следующий раз мужчина сто раз подумает, прежде чем принимать ванну подшофе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Апатитов обеспокоены состоянием детской площадки в парке "Огни города". На площадке опасно для детей торчат саморезы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru