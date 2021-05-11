В Алакуртти при сносе здания обнаружили авиабомбу

Мину обезвредят. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Алакуртти при сносе здания на пересечении улицы Набережной с улицей Кузнецова обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом "КП-Мурманск" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. На место происшествия выезжали специалисты.

- Проводила работу саперная группа Северного флота. Опасную находку уничтожат, - уточнили в ведомстве.

Напомним: на майских праздниках в Мурманске нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны. Опасный предмет передали на уничтожение.

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