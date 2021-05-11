Пятерых жителей Мурманской области покусали клещи

При обнаружении на теле клеща нужно сразу обратится в медицинскую организацию. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Клещам не очень нравится в Мурманской области - слишком уж холодно. Зато северяне, сами того не желая, привозят этих паукообразных в родные края из других регионов.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, по состоянию на 6 мая зарегистрировано еще одно обращение местного жителя в медучреждение из-за укуса клещом.

- Всего с начала оперативного мониторинга зарегистрировано пять обращений северян по поводу укусов клещами. Присасывание клещей произошло за пределами Мурманской области. Всем обратившимся оказали медицинскую помощь, с ними провели профилактическую работу, - отметили в надзорном ведомстве.

Специалисты напоминают, что к заражению клещевым вирусным энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Выезжая на отдых в регионы, богатые клещами, стоит сделать прививку и соблюдать меры предосторожности.

При обнаружении на теле клеща нужно сразу обратится в медицинскую организацию за получением помощи.

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