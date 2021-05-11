Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заработал за 2020 год 3 миллиона рублей

Андрей Чибис за 2020 год заработал 3 миллиона рублей. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался о доходах за 2020 год. Так, глава региона заработал 3,1 миллиона рублей. Его супруга Евгения Чибис - 1,6 миллиона рублей.

Напомним: за 2019 года Андрей Чибис задекларировал почти в два раза больше - 6,9 миллиона рублей.

Также у губернатора есть три земельных участка под строительство дачи, таун хаус в Испании, два дачных дома, один гостевой, две квартиры, два гаража, летняя беседка, сарай и домик сторожа, а также машиноместо.

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