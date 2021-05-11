В школах Мурманской области заменят старые окна

Глава региона поручил до 1 июня сформировать потребность в ресурсах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса запустят масштабную программу по замене устаревших окон в школах. Также в некоторых учебных заведениях стоит задача отремонтировать протекающие крыши и спортзалы.

- Хочу обратить особое внимание на сферу образования, прежде всего в Мурманске. Среди вопиющих проблем, несмотря на финансирование, которое ежегодно выделяется муниципалитетам из областного бюджета, до сих пор не решен вопрос по замене старых окон, где-то протекают кровли. Учиться в таких условиях недопустимо. Важно, чтобы дети могли получать качественное образование и чувствовали себя комфортно, – отметил Андрей Чибис на оперативном совещании.

Глава региона поручил вице-губернатору Елене Дягилевой и министру образования и науки региона Ольге Дзюбе до 1 июня сформировать потребность в ресурсах.

Губернатор также напомнил, что в этом году школы Заполярья смогут претендовать на получение финансовой поддержки на преобразование школьных пространств. По программе «Arctic schools» предусмотрено 60 грантов до 5 миллионов рублей на обновление спортзалов, столовых, общественных территорий и учебных кабинетов.

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