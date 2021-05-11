В Заозерске прошел парад воспитанников детского сада

У многих парад детсадовцев вызывал умиление. Фото: скриншот видео

Малышковые парады все больше набирают популярность. Но если в Твери его отменили из-за коронавируса – там планировали вывести на центральную улицу более 100 воспитанников детских садов, то в Заозерске в связи с его немногочисленностью 9 мая в День Победы в строю промаршировали мальчики в защитной форме и девочки в форме военных медсестер. При этом дети пели самую любимую военную песню «Катюша».

Видео парада выложила одна из родительниц в TikTok, и уже за сутки оно набрало более 360 тысяч просмотров.

Отношение к малышковым парадам очень неоднозначное – кто-то умиляется непосредственности детей, кто-то считает это формой патриотического воспитания, кто-то настроен категорически против.

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