В Мурманской области усилят меры безопасности в школах после трагедии в Казани

В школах Мурманской области проверят безопасность. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 11 мая в школе №175 в Казани 19-летний Ильназ Галяевиев открыл стрельбу по детям и взрослым, по одним данным, погибли 8 человек, ряд СМИ со ссылкой на источники сообщает о 11-13 погибших. Еще 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени сложности

После трагедии в Татарстане губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел экстренное совещание со всеми службами, обеспечивающими безопасность населения региона.

- Глава региона поручил усилить меры безопасности в школах и социальных объектах. Кроме того, по поручению губернатора в ближайшее время в регионе будут открыты дополнительные телефоны доверия для школьников, которые оказались в трудной психологической ситуации и для тех, кто стал свидетелем опасных высказываний в молодежной среде, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

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