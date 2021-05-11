Парад Победы в Мурманске посетили более 6 тысяч человек

К празднику в регионе установили 40 фотозон, 300 баннеров, специальные конструкции. Фото: Олег ФИЛОНОК

В этом году День Победы в Мурманской области не смог омрачить коронавирус. По всему региону прошло много ярких праздничных событий, которые можно было посетить оффлайн.

- К 9 мая провели около 200 мероприятий. Некоторые в онлайн-формате, но значительная часть с учетом спокойной и стабильной эпидемиологической обстановки прошла в живом формате, по которому все очень соскучились, - отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. - В регионе установили 40 фотозон, 300 баннеров, специальные конструкции, что создавало праздничную атмосферу. А в Параде Победы, который прошел в Мурманске, приняли участие более 6 тысяч человек.

Отдельный интерес вызвал у северян фрегат "Адмирал Горшков", который стоял на причале в столице Заполярья. За два дня его посетили больше 9 тысяч человек.

Глава региона также призвал глав муниципалитетов и региональных министров помнить о ветеранах, тружениках тыла и "детях войны" не только по праздникам, а помогать им всегда, когда это требуется.

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