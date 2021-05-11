Андрей Чибис: Жители Мурманской области скорбят вместе с народом Татарстана

Губернатор Мурманской области выразил соболезнование после трагедии в Казани. Фото: правительство Мурманской области

Утром 11 мая в школу №175 Казани зашел вооруженный 19-летний молодой человек, который открыл стрельбу по взрослым и детям, погибли 8 человек, 20 получили ранения разной степени тяжести.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис от лица всех северян выразил соболезнования президенту и жителям Республики Татарстан.

-На Татарстан обрушилась страшная беда, и единственное, что мы можем, – душою быть рядом. Сегодня жители Мурманской области скорбят вместе с народом Татарстана, вместе со всей страной. Прошу Вас от моего имени и от лица северян передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших. Желаю Вам и Вашим землякам мужества и терпения в этот тяжелый час, – говорится в тексте траурной телеграммы от главы Заполярья.

В эти минуты в правительстве Мурманской области проходит экстренное совещание с разными структурами по безопасности в школах.

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