Захоронения ветеранов Великой Отечественной войны в Сафоново находятся в плачевном состоянии

Надгробия покосились, краска облезла, вокруг кучи засохшей листвы и поваленных деревьев. Автор фото: Елена Плотникова

Жительница Североморска, Елена Плотникова заехала 9 мая, в День Победы, на кладбище в Сафоново. Там похоронены ветераны Великой Отечественной войны и даже мама летчика Бориса Сафонова. Елена ходит на это кладбище к могиле своего деда.

- Воинское захоронение в заброшенном состоянии. Надгробия покосились, краска облезла, вокруг кучи засохшей листвы и поваленных деревьев. На надгробиях, как кощунство, кисточкой намазюканы от руки фамилии героев, - пишет в паблике «Мурманск» Елена.

Читатели, как обычно разделились на две группы. Одни продолжали возмущаться нерасторопностью администрации, которая не следит за состоянием захоронения, другие – Еленой. Логика у людей проста – нечего жаловаться на администрацию, Елена должна сама взять лопату, грабли и краску и привести все в порядок. Свою помощь ей никто взамен не предложил.

Администрация Североморска под постом откликнулась сразу:

- В этом году будут установлены новые надгробия на могилах воинов, павших в боях в Заполярье. Уже уточнены их имена и места захоронений, идет изготовление надгробий. Касательно других могил, полагаем, что за их содержание должны нести ответственность родственники.

Если все пойдет по плану, то 17 надгробий и один мемориал заменят до начала августа. Но Елена Плотникова уверена, что этого мало - там в целом нужно наводить порядок и решила с мужем собрать субботник. 29 мая она приглашает всех желающих помочь в приведении захоронения в порядок, потому что в одиночку женщине с поваленными деревьями и разросшимся кустарником не справиться.

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