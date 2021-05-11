Губернатор Мурманской области проводит экстренное совещание после стрельбы в школе в Казани

В школах по всей стране идут внеплановые проверки. Фото: Мария ЛЕНЦ

12 мая в Республике Татарстан объявлено днем траура. Рано утром в школу №175 зашел вооруженный 19-летний Ильназ Галяевиев. Он открыл стрельбу по находившимся в здании, по предварительным данным, погибли восемь человек, еще 20 ранены, в том числе четверо находятся в очень тяжелом состоянии.

У правоохранительных органов есть вопросы к охране школы, есть основания полагать, что учебное учреждение почти не охранялось. Трагедия в Казани стала поводом для проверок по всей стране.

- Губернатор Мурманской области прямо сейчас проводит экстренное совещание со всеми службами безопасности. Андрей Чибис поручил проверить меры безопасности в школах после ЧП в Казани. Будут открыты дополнительные телефоны доверия для школьников, которые оказались в трудной психологической ситуации и для тех, кто стал свидетелем опасных высказываний в молодежной среде, - сообщает Telegram-канал "Мурманск инсайд".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тела нет – ничего не докажете»: в Мурманске мужчина убил, расчленил и сжег девочку из-за мобильника. Доказать вину помогли ученые, которые изучили золу из печки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru