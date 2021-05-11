Жителей Мурманской области просят помочь спасти медвежонка из Ухты

Все ли хорошо с медвежонком - не известно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На минувших майских праздниках в небольшом городе Ухта, что находится в Республике Коми, произошла очень запутанная история со спасением медвежонка.

Сначала по соцсетям прошла информация о том, что маленький косолапый забрался на макушку высокой березы, чтобы укрыться от стаи бродячих собак. Видео опубликовала в группе "Информационная программа "День" местная жительница Айгуль Докукина. В итоге животное сняли с дерева. Но что с ним произошло после этого - тайна, покрытая мраком.

9 мая сообщение от том, что нужна помощь медвежонку, появилась в паблике "Мурманск".

- Доброе утро, друзья! Подскажите, куда можно пристроить медвежонка? Медведицу нашли мертвой. Сейчас зверь не в Мурманской области, - написал Михаил Истомин.

Правда, он указал, что малыш находится в Архангельской области.

Как выяснила редакция "КП-Мурманск", снял с дерева медвежонка мужчина по имени Григорий Свешников. Он посадил малыша в свою машину и увез в неизвестном направлении. Где сейчас находится медвежонок и все ли с ним в порядке - не известно.

По сообщению нашего информированного источника, северянин, который зачем-то похитил косолапого, всем рассказывает разные версии случившегося: кому-то говорит, что ему запретили говорить что-либо, другим - что как только посадил медвежонка в машину, его сразу остановили сотрудники ГИБДД и забрали медведя, кому-то - что животное спасатели забрали.

Пока что остается лишь надеяться, что с медвежонком все будет хорошо. Не хотелось бы, чтобы малыш пострадал, как это было пару лет назад в Мурманске.

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