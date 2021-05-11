Летом 2021 года в Мурманской области создадут 4,5 тысячи рабочих мест для подростков

Подростки в Мурманской области могут заработать и привести в порядок родные города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вовсю готовятся к летней оздоровительной кампании для юных северян, из регионального бюджета на нее выделили 286,2 миллиона рублей. Но подростки смогут не только отдыхать, но и работать: в Заполярье для желающих получить зарплату создадут 4,5 тысячи рабочих мест.

- Старшеклассники смогут заработать деньги, одновременно принося пользу родным муниципалитетам и организациям бюджетной сферы. Прошу глав муниципалитетов обратить на этот вопрос внимание – это очень полезно, когда детям есть чем заняться и они еще и зарабатывают. У нас есть примеры работодателей, которые так поступают, в частности, это Мурманский морской торговый порт. В прошлом году временное трудоустройство школьников было очень востребовано, и если потребность будет больше, чем мы планировали, мы увеличим финансирование, чтобы больше детей смогли в этом участвовать, – сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Напомним: создание рабочих мест для подростков - часть стратегического плана "На Севере - жить.2030".

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