В Мурманске рекультивируют городскую свалку

Городскую свалку в Мурманске должны рекультивировать до лета 2023 года. Фото: Александр КОЦ

На сайте госзакупок размещен заказ на выбор подрядчика по рекультивации городской свалки в Мурманске. Стартовая цена контракта - 2,7 миллиарда рублей, заказчиком выступает ММКУ "Экосистема". Работы надо выполнить на участке площадью более 358 000 квадратных метров.

Заявки на участие в конкурсной процедуре принимаются до 27 мая, рассмотрение и оценка первых частей заявок назначена на 28 число, вторых частей – на 4 июня. Принять участие может любое юридическое и физическое лицо. Объем отходов, подлежащих рекультивации, 2778 тысяч кубических метров. Работы должны быть закончены к лету 2023 года.

По этому проекту уже идут общественные обсуждения с 27 апреля. Вопросы и предложения можно оставить на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, номер обсуждения № 202100089100.

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