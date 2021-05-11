Лагерь "Гандвиг" в Кандалакше из-за подрядчика может не принять детей летом

Новый корпус "Гандвига" пока не готов. Фото: правительство Мурманской области

К 1 июня оздоровительно-образовательный центр "Гандвиг" в Кандалакше должен был открыться после ремонта - здесь строят новый корпус на 50 мест. Но еще весной стало понятно, что подрядчик не успевает завершить работы в срок. Ситуацию с "Гандвигом" разобрали на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Как отметила министр образования и науки Ольга Дзюба, лагерь может выпасть из летней оздоровительной кампании-2021, потому что поздно откроется. Главу региона такая ситуация не устроила.

- Это безобразие! Аналогов "Гандвигу" у нас в регионе нет, - заметил Андрей Чибис и поинтересовался у вице-губернатора - министра строительства Владислава Сандурского, что происходит на площадке.

- В данный момент готовность работ составляет 70%. Подрядчик не смог вовремя выйти на благоустройство территории. Мы анализировали ситуацию: расторжение договора займет месяц, плюс еще конкурс на выбор нового подрядчика. Поэтому, чтобы не тратить время, мы решили работать с этим. В течение 1,5 месяца он обещает закончить объект, - отчитался Владислав Сандурский.

- Подождите, какие 1,5 месяца? "Гандвиг" должен быть закончен к 1 июня, - возмутился губернатор.

- С учетом всех задержек срок сдвигается на 15 июня, с учетом ввода – на конец июня, - добавил профильный министр.

- Там элементарные работы - корпус построить. К подрядчику надо применить все штрафные санкции. Все должно быть сделано до 1 июня, мотивируйте подрядчика без раскачек. Погода давно позволяет выйти на благоустройство, - дал поручение Андрей Чибис.

Также он напомнил, что для "Гандвига" разработают концепцию развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летом-2021 дети из Мурманской области отдохнут в Краснодарском крае и Крыму. Летняя оздоровительная кампания пройдет и на территории Мурманской области, и за ее пределами (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru