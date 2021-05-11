В Коле на автостоянке сгорели 23 автомобильных кузова

В Коле на территории автостоянки случился серьезный пожар. Фото: vk.com/murmansk_dtp

10 мая в Коле случился серьезный пожар на автостоянке на улице Кривошеева, у дома № 3. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, сигнал о пожаре поступил в 14.50.

- В результате пожара огонь уничтожил 23 автомобильных кузова, два кузова повреждены частично, частично повреждена кровля рядом стоящего бокса. Сгорела трава на площади 99 квадратных метров. Эвакуированы легковой автомобиль и эвакуатор-манипулятор, - уточнили в МЧС региона.

С огнем боролись 15 человек личного состава. Причины пожара пока не установлены.

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