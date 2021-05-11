В Мурманской области сделали прививку от коронавируса 76 тысяч человек

От коронавируса в Мурманской области привились уже 76 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 11 мая министр здравоохранения Дмитрий Панычев сообщил об эпидемиологической обстановке с коронавирусом.

- Мурманская область находится в пятерке лучших регионов по числу записавшихся на вакцинацию от коронавируса через "Госуслуги" в пересчете на количество жителей. Всего вакцинировались уже 76 тысяч человек, - сообщил профильный министр.

С начала года благодаря снижению числа заболевших удалось свернуть уже три четверти ковидного коечного фонда, сейчас в строю 381 койка, 25-30% их числа свободны. Сократилось и количество ковидных бригад: работают 13 бригад скорой помощи и 8 патронажных. 1010 человек сейчас находятся в обсерваторах, 434 - на изоляции.

С начала пандемии в Заполярье проведено 940 тысяч ПЦР-тестов, 190 тысяч результатов пришли по СМС. Также в Мурманской области работает 28 прививочных бригад.

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