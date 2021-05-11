Пилотная велодорожка в Мурманске появится на проспекте Ленина

Первая в Мурманске велодорожка появится летом на проспекте Ленина. Фото: Павел КЛОКОВ

Погода уже позволяет северянам кататься на велосипедах. Напомним: с 1 мая в Мурманске открылся велопрокат, сеть станций в этом году вырастет в два раза.

Также этим летом в областном центре впервые появится прокат электросамокатов. Планируется открыть 15 станций на 150 самокатов.

Только вот вопрос, что далеко не везде можно кататься - выделенных велодорожек нет. С этой проблемой решили разобраться: глава региона поручил проработать варианты специальных маршрутов.

- На проспекте Ленина в Мурманске в виде пилота сделаем в этом году велодорожку, - сообщил на оперативном совещании Андрей Чибис.

Впоследствии число велодорожек планируют увеличить.

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