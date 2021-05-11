Андрей Чибис: "Дворы надо привести в порядок, несмотря на мнение отдельных депутатов"

Летом-2021 ямочный ремонт дворов в Мурманске продолжится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ямы в междворовых проездах и дворах - серьезная проблема для водителей. Но латают их гораздо хуже, чем на дорогах общего пользования. В основном потому, что ответственность за такие участки лежит на управляющих компаниях, которые "забывают" о ремонте.

В 2020 году губернатор Мурманской области распорядился направить деньги, выделенные на реконструкцию площади Пять Углов, направить на ямочный ремонт дворов. В этом году в столице Заполярья ямочный ремонт пройдет почти в 300 дворах.

Напомним: Совет депутатов Мурманска решил не выделять деньги на ямочный ремонт, рассудив, что тратиться на это должны УК, которым платят северяне. Финансирование направят на комплексную реконструкцию дворов. Такая позиция губернатора не устроила.

- Независимо от мнения тех или иных депутатов горсовета, ситуация с дворами в этом году должны исправиться, - отметил на оперативном совещании Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дворы Мурманска: в каких дворах сделают ремонт в 2021 году. Ремонт дворов в Мурманске в 2021 году, адреса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru