На берег полуострова Рыбачий выбросило полярную акулу

Акулу выбросило на берег полуострова Рыбачий. Фото: Лидия Михеенко-Пряникова

Все начало мая Баренцево море штормит. В этом шторме погибают не только рыбаки, но и морские обитатели. В паблике «Рыбачий» поделились фотографией полярной акулы, которую обнаружили на берегу мыса Цыпнаволок.

- Это гренландская полярная акула, - рассказывает Лидия Михеенко-Пряникова. - Продолжительность ее жизни до 400 лет, среднняя270, а размножается до 150 долгих лет! Живет в северной Атлантике на больших глубинах. Пытается рыбой, падалью… Бывший рыбак предположил, что она попалась в трал и ее попросту сбросили с судна. Действительно, на хвосте рана и веревка. Жаль такое чудо, жить да жить...

Акулу выбросило на берег полуострова Рыбачий. Фото: Лидия Михеенко-Пряникова

Другие обитатели паблика тоже заметили, что по побережью моно найти много рыбы, выброшенной на берег. Что же касается акулы, то это не первый случай появления ее на наших берегах – мертвые животные были замечены и в 2011 году в Озерках.

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