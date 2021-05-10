В Мурманске водителю за рулем стало плохо

Авария случилась у Ледового озера в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 10 мая в Мурманске на Кольском проспекте в районе Ледового озера случилась авария. Очевидцы предположили, что сбили пешехода, но все оказалось иначе.

- В 10.50 в районе дома № 84 водителю Toyota стало плохо за рулем и он допустил касательное столкновение со впереди движущимся автомобилем. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая и доставила пострадавшего в медицинское учреждение города Мурманска. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с журналистами в Мурманской области. Авария случилась под Магнетитами 4 мая (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru