В Ковдоре волк со сломанной лапой вышел к людям

Раненого волка к людям выгнал голод. Фото: Борис Шалеев

В Мурманской области лисы и медведи часто выходят к людям в поисках еды. Но есть хищники, которые более осторожны и недоверчивы, например, волки, рыси и росомахи.

Хотя бывают случаи, когда и этих гордых лесных обитателей нужда заставляет идти к людям. Так, житель Ковдора Борис Шалеев встретил на промплощадке волка со сломанной лапой.

- Выходишь в 5 утра на площадку, а там... Почему без каски, где очки? Есть чё пожрать? А если найду? - написал Борис Шалеев на своей странице в "ВКонтакте".

Раненый волк еще долго не сможет нормально охотиться, поэтому, вероятнее всего, к людям его погнал голод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области сняли на видео "демона тайги". Рядом с Лувеньгой бродит росомаха (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru