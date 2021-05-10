В Кандалакше шестилетняя девочка выпала из окна

Ребенок упал с высоты четвертого этажа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 9 мая в Кандалакше случилась беда: из окна на четвертом этаже одного из домов на улице Данилова выпала маленькая девочка. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала и вылетела.

- Шестилетняя девочка выжила, получила переломы, в тот же день ее перевели в больницу Мурманска. Проводится процессуальная проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Прогноз погоды на ближайшее время хороший - воздух прогреется до +13. Это значит, что у многих дома будут открыты окна на проветривание. Родителей просят внимательно следить за маленькими детьми, чтобы не случилась беда.

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