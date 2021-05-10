В Мурманске горел мусоросжигательный завод

Ночью на мусоросжигательном заводе произошел пожар. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В ночь с 9 на 10 мая в Мурманске пожарные работали на мусоросжигательном заводе на улице Домостроительная,34. В 23.06 по системе "112" поступил сигнал о пожаре.

- Произошло возгорание мусора в приемном цехе завода по термической обработке твердых бытовых отходов. К моменту прибытия пожарно–спасательных подразделений площадь пожара составила 50 квадратных метров. Технологический процесс завода по термической обработке твердых бытовых отходов не нарушен, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Возгорание началось из-за мусора. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В 00:54 пожар удалось локализовать.

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