В Мурманске воздух прогреется до +13

В Мурманске будет тепло, но с сильным ветром. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После весеннего похолодания и метелей в Мурманской области наконец-то тепло.

- 10 мая будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +8+13°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

По данным паблика "Погода в Мурманске", в 2018 году в этот день был установлен рекорд по теплу: +20,2 градуса. А вот в 1941 году было холоднее всего: -6,5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Мурманске. Какую технику можно будет увидеть на параде Победы 9 мая 2021 года в Мурманске (Подробности)

Полная запись Парада Победы 9 мая 2021 года в Мурманске. Парад Победы в Мурманске 9 мая 2021 года, полная запись, видео, онлайн-трансляция (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru