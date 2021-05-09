Поздравление Александра Моисеева с Днем Победы: "Патриотизм и героизм нашего народа были, есть и будут"

Командующий Северным флотом поздравил северян с Днем Победы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

9 мая в Мурманске состоялись Парад Победы и традиционный митинг у "Алеши". Собравшихся северян с праздником поздравил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

- 9 мая – великая дата нашего Отечества, в этот день была разгромлена фашистская Германия, закончилась Великая Отечественная война. Враг не прошел здесь, в Заполярье. Воины Карельского фронта, моряки-североморцы остановили его на рубеже Западная Лица, морских рубежах. Это великая Победа всех нас, тех, кто стоял на защите нашего государства. Патриотизм, героизм нашего народа, мужество, сплоченность и духовное единение объединяют народ России. Это было, есть и будет. Наша задача сохранить это в памяти. Великая слава воинам-победителям, тем, кто погиб на фронте, от ран уже в мирное время. Здоровья живым! Желаю мирного неба над головой, - обратился к жителям Мурманской области Александр Моисеев.

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