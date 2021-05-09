9 мая в Мурманске чуть не погибла на железнодорожных путях 10-летняя девочка

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности. Фото: Виталий КАРНАУХ

9 мая в Мурманске благодаря слаженным действиям правоохранителей и сотрудников "РЖД" предотвратили трагедию - ребенок, который гулял по железной дороге один, чуть не уходил под колеса локомотива.

- Десятилетняя девочка, находясь с мамой на праздничных мероприятиях около памятника Алеше, решила прогуляться самостоятельно. Мама, обнаружив, что дочь исчезла, обратилась в полицию. Одновременно с поисками, в Мурманский линейный отдел полиции на транспорте сообщили о том, что машинист маневрового локомотива применил экстренное торможение, чтобы не наехать на ребенка. Как уже стало понятно, девочка пришла гулять железную дорогу, где едва не случилась беда, - сообщила группа по делам несовершеннолетних Мурманского ЛО МВД России на транспорте.

Девочку уже передали матери, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Транспортные полицейские просят не оставлять детей без присмотра и объяснить им, чем опасна железная дорога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Росляково на 12-летнего мальчика напала бродячая собака. Пес укусил ребенка за ногу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru