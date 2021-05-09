Участница Парада Победы в Мурманске: "В годы войны было тяжело, мы страдали от голода и холода"

С 1953 года женщина живет в Мурманске. Фото: администрации Полярные Зори

Одна из участниц торжественного Парада Победы, который 9 мая прошел в Мурманске, поделилась с "КП-Мурманск" своими воспоминаниями о тех тяжелых днях войны, что ей пришлось пережить будучи маленькой школьницей.

- Я родилась в 1934 году в Вологодской области. Мне было всего 7 лет, когда началась война. В школу мы ходили с 1 октября, потому что в годы войны помогали своей семье и местным жителям. Дома никого из мужчин не осталось. Было тяжело, страдали от голода и холода, но немцев у нас не было, - рассказала Валентина Кирилловна Четкова. - День Победы - это праздник со слезами на глазах. Нужно обязательно сохранить эту память и передать ее детям и внукам.

По словам дочери ветерана, она переехала жить в Мурманск, потому что здесь служил ее отец, Кирилл Борисов. Сердце потянуло ее сюда в 1953 году.

- Я рада, что живу здесь все эти годы. Люди тут хорошие и отзывчивые, - отметила северянка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Сысоев и Евгений Никора поздравили жителей Мурманска с Днем Победы. Главы заполярной столицы записали видеопоздравления (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru