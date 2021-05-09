Жительницу Кировска признали виновной в ложном доносе об изнасиловании

Суд приговорил северянку к штрафу в 25 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Кировска, ложно обвинившая знакомого в изнасиловании, услышала свой приговор.

Так, в конце марта в Кировском городском суде Мурманской области состоялось слушание по делу о ложном доносе. На скамье подсудимых была женщина, которую обвиняли по части 2 статьи 306 УК РФ.

Согласно материалам дела, в шестом часу вечера 11 декабря 2020 года жительница Кировска, будучи пьяной, позвонила в дежурную часть отдела полиции. Полицейским северянка сообщила, что ее изнасиловали. В совершении преступления женщина обвинила знакомого, к которому испытывала неприязненные отношения.

Во время предварительного следствия выяснилось, что обвинение в тяжком преступлении – ложное. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Рассмотрев его материалы и учтя смягчающие и отягчающие обстоятельства, суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в 25 тысяч рублей.

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