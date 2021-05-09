Спасатели и кадеты «оживили» дневник подростка с рассказами о бомбежках Мурманска

Создатели ролика надеются, что «оживший» дневник найдет отклик в сердцах современников.

Спасатели и кадеты «оживили» дневник заполярного подростка Володи Локтева. Юноша описывал бомбежки и авианалеты на прифронтовой Мурманск.

Записи, сделанные в обычной тетрадке, опубликовали 10 лет назад. В ней описаны бомбежки, пожары, полеты вражеских истребителей и жизнь семьи подростка в период ожесточенных боев за город.

В преддверии празднования Дня Победы сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области и учащиеся кадетской школы Мурманска решили «оживить» дневник. Они подготовили видеоролик, в котором рассказывают о переживаниях и эмоциях Володи Локтева. Строчки из дневника читают ровесники автора дневника, но только живущие в XXI веке.

– Текст читали кадеты: Мельник Михаил, Бурак Варвара, Крендюкова Кира, Коренев Илья, Вилисова Полина, Набок Виктор, Петров Антон, Никульникова Алина, Евжакова Анна, Мурадов Расул, Макаревич Анна, – сообщили в региональном МЧС.

Создатели ролика надеются, что «оживший» дневник найдет отклик в сердцах современников.

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