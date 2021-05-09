Губернатор Мурманской области поздравил северян с Днем Победы

Губернатор записал видеопоздравление.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис записал видеопоздравление для северян к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Глава региона подчеркнул, что нельзя забывать, какой ценой далась победа в Заполярье. Фашисты поначалу были настолько уверены в своих силах, что даже распечатали приглашения на банкет в гостиницу «Арктика» в честь захвата Мурманска. Однако Север не покорился врагам.

- Город начали беспощадно бомбить. Несмотря на это, рыбаки выходили на промысел, посылали рыбу на фронт и в блокадный Ленинград. Под огнем жители разгружали конвои в порту и латали пути. А в это время наши бойцы боролись с противником и защищали подступ к городу на берегу Западной Лицы. И Север выстоял! - отметил губернатор, - Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отстоял нашу землю. Всех поздравляю с Днем Победы!

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