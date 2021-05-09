Авиапарад в Мурманске 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало, лучшие площадке

Начало авиапарада запланировано на 12.05 9 мая 2021 года. Фото: Олег ФИЛОНОК

Уже не первый год в Мурманске после традиционного Парада Победы на Пяти Углах состоится авиапарад. Рассказываем, где можно будет посмотреть авиапарад 9 мая 2021 года в Мурманске, во сколько начнется и куда прийти, чтобы ничего не пропустить.

Лучшая площадка для наблюдения за пролетом вертолетов и самолетов - мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Начало авиапарада запланировано на 12.05 сразу после гудка Мурманского морского торгового порта и "Выстрела памяти".

Напомним: северяне увидят вертолет Ка-27, два вертолета Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-25утг, два Су-33, два МиГ-29К, два Су-24м, два МиГ-31бм.

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