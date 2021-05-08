В Мурманске нашли попавшего из рогатки в автобус мальчика

Мальчик попал из рогатки в автобус.
Фото: Евгения ГУСЕВА
8 мая в пабликах Мурманска в «ВКонтакте» появилась информация, что в городе неизвестный около восьми вечера обстрелял автобус №5.
- В лобовое стекло из травматического. Пассажиров в троллейбус пересадили, - пишет телеграм-канал «Заполярный Ворчун».
Однако на деле никакого мужчины с оружием не было, был… ребенок.
- У Привокзальной площади мальчик лет 10 играл с рогаткой и попал шариком в лобовое стекло автобуса. Обстоятельства устанавливаются, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
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