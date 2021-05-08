В Мурманске нашли попавшего из рогатки в автобус мальчика

Мальчик попал из рогатки в автобус. Фото: Евгения ГУСЕВА

8 мая в пабликах Мурманска в «ВКонтакте» появилась информация, что в городе неизвестный около восьми вечера обстрелял автобус №5.

- В лобовое стекло из травматического. Пассажиров в троллейбус пересадили, - пишет телеграм-канал «Заполярный Ворчун».

Однако на деле никакого мужчины с оружием не было, был… ребенок.

- У Привокзальной площади мальчик лет 10 играл с рогаткой и попал шариком в лобовое стекло автобуса. Обстоятельства устанавливаются, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рабочий погиб во время обвала породы на ГОКе «Олений Ручей». Второго мужчину достали живым (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru