В Баренцевом море из-за столкновения судов погиб рыбак

По предварительной информации, в столкновении виноват сухогруз. Фото: СКР на транспорте

6 мая на острове Малый Олений в Баренцевом море нашли тело рыбака и перевернутую лодку. Оказалось, что 57-летний мужчина погиб после столкновения двух судов: сухогруза и лодки, в которой был погибший.

Северянин оказался в ледяной воде, что привело к гибели.

- Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации судна (ч.2 ст.263 УК РФ), повлекших смерть рыбака, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По предварительной информации, в столкновении виноват сухогруз.

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