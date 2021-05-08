Экс-директор музея Северного флота компенсирует ущерб за кражу и подмену редких орденов

Бывший директор заплатит 744 тысячи рублей за украденные ордена. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с бывшего директора музея Северного флота 744 тысячи рублей за подмену орденов.

Музей Северного флота обратился в суд иском с бывшему директору о компенсации ущерба, причиненного подменой наград бывшего начальника штаба эскадры надводных кораблей Северного флота вице-адмирала Александра Румянцева: орденов «Адмирал Нахимов» первой степени и «Александр Суворов» третьей степени.

- В отношении экс-директора было возбуждено уголовное дело по данному факту, но 25 декабря 2019 года прекращено за истечением срок давности. По данным следствия, событие преступления произошло в 1998 году, оригинальные ордена он продал, а деньги от продажи потратил, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

То, что дело было прекращено за сроком давности, использовалось бывшим директором музея в качестве возражения в судебном деле о взыскании ущерба. Но суд счел его неубедительным и взыскал стоимость оригинальных орденов и госпошлину в размере 10 647 рублей.

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