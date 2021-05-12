В Мурманской области 10,2% населения живет за чертой бедности

В Мурманской области 75,6 тысячи человек имели доходы ниже величины прожиточного минимума. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Мурманскстата, в 2020 году в Мурманской области 75,6 тысячи человек имели доходы ниже величины прожиточного минимума.

- Таким образом, за чертой бедности проживает 10,2 процента населения региона, - сообщили в органе статистики.

При этом в апреле Мурманскстат сообщал о размере среднемесячной зарплаты северян за первые два месяца 2021 года, которая составляла порядка 68 тысяч рублей. Также Фонд развития гражданского общества в рейтинге социально-экономического развития регионов России за 2020 год разместил Мурманск аж на 9-ом месте, где мы по благосостоянию обогнали на один пункт даже Санкт-Петербург.

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