Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Североморске

В Североморске 9 мая 2021 года широко отметят День Победы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

9 мая 2021 года День Победы широко отметят не только в Мурманске, но и Североморске.

Здесь тоже пройдет Парад Победы, легкоатлетическая эстафета и праздничный концерт, будут подняты копии знамени Победы. Программа праздника уже представлена администрацией флотской столицы.

Напоминаем также, какие мероприятия пройдут ко Дню Победы в Мурманске и области 8 мая 2021 года.

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На Парад Победы в Мурманске ветеранов повезут на специальных автобусах. Также почетные гости должны будут сдать текст на коронавирус (Подробности)

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