В Росляково на 12-летнего мальчика напала бродячая собака

К счастью, обошлось без серьезных травм.

В последнее время в Мурманской области участились случаи нападения бродячих собак на детей. Чего стоит одно только ЧП в Мурманске на улице Фестивальной, где пара псов изувечила 8-летнюю девочку...

Еще один случай произошел на днях в микрорайоне Росляково, где бездомный четвероногий укусил 12-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде.

- Произошло это 6 мая. Мой ребенок подъехал к светофору на Североморском шоссе, начал слезать с велосипеда и собака его цапнула за правую ногу. Сын прибежал со "слезами на глазах" ко мне на работу. На следующий день поехали в детскую травматологию, врач сказал, что ничего страшно нет, так как прокуса не было, - поделилась с "КП-Мурманск" мама пострадавшего мальчика Мария Решетова.

Женщина также рассказала, что прошлой осенью на улице Заводской другая бродячая собака напала на ребенка, но, к счастью, обошлось без серьезных травм. С тех пор мальчик обходил пса стороной. При этом на взрослых людей животные не бросаются, а вот дети оказываются под угрозой быть покусанными.

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