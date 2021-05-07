Дорогу на Териберку и Туманный закрыли из-за непогоды

Дальние поездки лучше отложить Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На майских праздниках погода в Мурманской области совсем не весенняя и оставляет желать лучшего. Из-за капризов небесной канцелярии пришлось закрыть дорогу на Териберку.

- 7 мая с 19.00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости) закрыт проезд по автомобильной дороге "Кола - Серебрянские ГЭС" с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в региональном минтрансе.

По прогнозам, майская метель сохранится до 8 мая. Все путешественники, кто не попадет на свой самолет, могут попробовать заказать справку о форсмажорных обстоятельствах в Мурманскавтодоре и предъявить авиакомпании.

Осталось только скрестить пальцы, чтобы ко Дню Победы все успокоилось - хочется встретить праздник не в четырех стенах, как в прошлом году, а на улице.

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