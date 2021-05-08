Салют на День Победы в Мурманске 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало, лучшие площадки

Артиллерийский салют начнется 9 мая 2021 года в 22.00 на Абрам-Мысе. Фото: Олег ФИЛОНОК

На День Победы в Мурманске запланирована обширная программа. Парад Победы, онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк", традиционные торжественные мероприятия в Долине Славы и многое другое. И важный элемент - салют. Рассказываем, где и во сколько можно будет увидеть салют на День Победы 9 мая 2021 года в Мурманске.

Как сообщила вице-губернатор Елена Дягилева, артиллерийские залпы прозвучат с Абрам-Мыса с 22.00 до 22.30.

Удобнее всего его будет увидеть или в самом микрорайоне или с противоположного берега Кольского залива, например, от морского вокзала. Главное, чтобы в этот день погода благоволила нам, иначе салют будет скрыт за стеной снега. Его и так сложно проводить в период белых ночей.

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