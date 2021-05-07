Житель Мурманска получил штраф за публикацию свастики в Интернете

Суд признал мурманчанина виновным в совершении административного правонарушения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ленинский районный суд Мурманска по статье 20.3 КоАП РФ привлек к административной ответственности 31-летнего мурманчанина, который опубликовал в Интернете запрещенную символику нацистов.

- 28 декабря 2020 года на странице одного из сайтов мужчина разместил фотографию, где был воспроизведен символ свастики. При этом доступ к публикации ограничен не был, - сообщили в пресс-службе суда. - Северянин виновным себя не признал. Он подтвердил создание и хранение им информации в Интернете, содержащей нацистскую символику, но пояснил, что утратил контроль над данной страницей, поэтому не может разрешать или ограничивать доступ к этой информации, а также редактировать страницу, в том числе удалять информацию, размещенную на ней.

Тем не менее, суд признал мурманчанина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

Постановление еще не вступило в законную силу.

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