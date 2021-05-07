Мурманск и Кировск вошли в десятку лучших городов России для весенних аллергиков

За Мурманск и Евпаторию проголосовало по 22,58% пользователей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие мурманчане зачастую даже не знают, что могут страдать таким сезонным заболеванием, как поллиноз – весенняя аллергия на цветущие растения. А все потому, что у нас даже в мае метет метель. И если раньше жители средней полосы спасались от этого недуга где-то а границей, то в этом году стали внимательно изучать географию родной страны, чтобы понять, где можно скрыться от этой напасти.

Один из сервисов бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей, где, по их мнению, лучше переждать период цветения. В десятку лучших вошли сразу два заполярных города: Мурманск и Кировск. В целом же определились два основных направления – подальше на север и подальше на юг.

За Мурманск и Евпаторию проголосовало по 22,58% пользователей, за Кировск 3,23%. Итого, в общем рейтинге Заполярье занимает первое место - 25,81%. Еще россияне предпочитают прятаться в Минеральных водах – 16,13%, Архангельске 12,9% и на Алтае – 9,68%.

Весна в Мурманске прекрасна во всех отношениях – ни цветения, ни насекомых, ни гроз, и одни сплошные криотехнологии оздоровления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманск попал в рейтинг городов с самыми высокими зарплатами из-за капитана дальнего плавания. Выборка проводится только по размещенным вакансиям на конкретном портале в текущем месяце (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru