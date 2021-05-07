В Североморске в подъезде жилого дома обрушился потолок

Жильцы платят за содержание и ремонт, но порядок в подъезде вынуждены поддерживать самостоятельно. Фото: vk.com/alexandr_khmiljar

В Североморске в доме на улице Северная, 22 в подъезде рухнул потолок. За несколько минут до этого жильцы дома вернулись с прогулки и буквально через пять минут куски бетона приземлились на лестничную площадку.

Жильцы платят за содержание и ремонт, за капремонт, но порядок в подъезде вынуждены поддерживать самостоятельно. Кровля в доме течет, фасад осыпается. Управляющая компания о проблеме знала, но сначала ждала подходящей погоды, чтобы начать ремонтные работы, а сейчас, со слов жильцов, ждет включения в программу капитального ремонта. Мол, косметическим тут же не обойдешься – перекрытия сгнили.

- Обращались не один раз в управляющую компанию и не только я! – рассказал редакции «КП-Мурманск» Александр Хмилев, житель многострадального дома, - 2 апреля мы уже написали обращение через Госуслуги с супругой, ждем ответа. Сейчас, после обрушения, подъезд убрали, но полы не вымыли, мусор оставили возле подъезда.

Дозвониться до управляющей компании невозможно – видимо надо дождаться, чтобы бетон упал конкретно на человека. Тогда и сроки ремонтов будут очевидны, и на телефоны работники будут отвечать.

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