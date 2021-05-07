На лечении с COVID-19 остаются 1507 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 мая 2021 года составило 1171 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умер еще 3 человека. Это максимальный показатель за последние две недели.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 486 человек, 20 новых случаев выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших приходится неизменно на Мурманск (+13, всего 25054), следом идет Североморск (+1, всего 4653). Тройку замыкает Кандалакшский район (всего 3457).

Выздоровели 47808 северян, а на лечении с COVID-19 остаются 1507 пациентов.

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