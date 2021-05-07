В 96 домов Североморска вернули тепло и горячую воду

Блага цивилизации вернули жителям флотской столицы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 7 мая жители Североморска остались без горячей воды и отопления из-за ремонтных работ на теплосетях. Отключение коснулось 96 домов, в которых живет больше 13 тысяч человек. К счастью, аварию удалось довольно быстро устранить.

- В 11.00 7 мая аварийные работы завершены, теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено в полном объеме по всем адресам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: стало известно, когда и насколько в Мурманске будут отключать горячую воду летом 2021 года Мурманская ТЭЦ и «Мурманэнергосбыт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области проходит опрос о способе оплаты за тепло в течение года. Пока что лидирует вариант за фактическое потребление (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru