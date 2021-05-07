Страховая компания заплатила 2,4 миллиона рублей за эвакуацию мурманского капитана с Канарских островов

В апреле страховая компания оплатила расходы мурманчанина на медобслуживание и перелет. Фото: Олег ФИЛОНОК

Страховой компании пришлось раскошелиться на несколько миллионов рублей, чтобы эвакуировать с Канарских островов мурманского моряка.

Так, страховщикам поступило сообщение о болезни капитана судна, стоявшего на рейде в порту Лас-Пальмас. Диагноз судового врача – подозрение на менингит. Состояние северянина требовало срочного медицинского вмешательства.

- Капитана вертолетом доставили в госпиталь Лас-Пальмаса, где его диагноз не подтвердили, рекомендовав пройти амбулаторное лечение простудного заболевания. Судоходная компания приняла решение организовать перевозку капитана по месту жительства в Мурманск, - сообщили в страховой компании.

В апреле страховая компания оплатила расходы на медицинское обслуживание, эвакуацию вертолетом и перелет по маршруту Мадрид-Стамбул-Москва-Мурманск на сумму 2,4 миллиона рублей в рамках договора страхования гражданской ответственности судовладельца.

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