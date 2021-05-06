И снова зима: на Мурманскую область надвигается метель

Небесная канцелярия пока что не радует теплом. Фото: Олег ФИЛОНОК

Зима никак не отступает от своих владений и отыгрывается за теплые дни апреля. Вот и 7 мая нас ждет традиционная майская метель.

Синоптики прогнозируют, что ночью и в первой половине дня 7 мая по Мурманской области ожидается ухудшение погодных условий, связанное с усилением северо-восточного, восточного ветра, сильным снегом, метелью и налипанием мокрого снега. Стабильно сохраняются слабоположительные и слабоотрицательные температуры.

- 7 мая на Кольский полуостров с Финского залива сместится активный циклон: ожидаются осадки различной интенсивности, местами порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится, - сообщает Мурманское УГМС.

В общем, утепляемся, резину не меняем и не откладываем далеко антидепрессанты.

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