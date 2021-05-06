На острове в Баренцевом море нашли тело рыбака и перевернутую лодку

Еще один рыбак погиб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 мая на острове Малый Олений, что находится неподалеку от Териберки, нашли тело мужчины и его перевернутую лодку. Информацию об этом "КП-Мурманск" подтвердил источник в МЧС.

По предварительной информации, тело погибшего рыбака транспортируют в Териберку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним: сейчас многие северяне выходят на тресковую рыбалку в Баренцево море, но не соблюдают при этом меры безопасности на воде. Так, на днях завершились поиски шести рыбаков, которые попали в шторм - все они погибли.

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